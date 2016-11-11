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В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников

Сегодня, 08:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников

Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО призвал подчиненных вывозить снег с придомовых территорий. Утром он обратил внимание на отсутствие дворников, поэтому посоветовал своему профильному заместителю по ЖКХ Александру ЖУРБЕ провести совещание с выездом на место и посмотреть, в каком состоянии находятся территории. «Была оттепель, теперь мороз. Теперь сложнее будет чистить. Если говорить о тракторе, он должен не просто ездить, а чистить», — заявил мэр.
Александр Лысенко заметил, что видел дворника на Лушпы, Новоместенской, СКД. На Роменской тротуары чистили сотрудники рынка, на Г. Кондратьева – сотрудники магазинов.
«Начинайте с Черепина. Садитесь и едите. И мне докладываете. Едите на Ковпака и Курский микрорайон», — напутствовал он своего зама.

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