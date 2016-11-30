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В Сумах ДТП с пострадавшими

Сегодня, 10:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах ДТП с пострадавшими

11 января около 15:00 в Сумах на ул. Белопольское шоссе 41-летний водитель за рулем автомобиля Ford Escort допустил столкновение с автомобилем Рута под управлением 55-летнего местного жителя. В результате столкновения пострадали два пассажира Форда. 74-летний мужчина получил перелом ключиц, закрытую травму грудной клетки и перелом двух ребер справа. 43-летняя женщина – ушиб мягких тканей лица, ушиб лба и теменной части головы. Пострадавшие госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 11 января с начала года на территории Сумской области произошло 6 ДТП, в которых 4 человека погибли и 17 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 23 пострадали).

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