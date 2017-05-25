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В Сумах в ДТП пострадали мотоциклисты

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах в ДТП пострадали мотоциклисты

10 августа на ул. Роменской в Сумах ВАЗ 2101 столкнулся с мотоциклом Viper под управлением 39-летнего мужчины. В результате водитель мотоцикла с закрытым переломом локтевого отростка правой локтевой кости без смещения, ушибленными ранами локтевого сустава, грудной клетки справа и многочисленными ушибами госпитализирован в больницу. Пострадала и 68-летняя пассажирка мопеда. Медики диагностировали у нее закрытый перелом позвонка без смещения, ушиб кисти и закрытую черепно-мозговую травму под вопросом, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 10 августа с начала года на территории Сумской области произошло 213 ДТП, в которых 34 человека погибли и 278 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 307 ДТП, в которых 41 человек погиб и 375 пострадали).

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