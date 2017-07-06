Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета состоится в 9:00 17 августа, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы.

16 августа суд отказал в удовлетворении заявления прокурора об отводе следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы Малеваной-Когер, которая 14 августа рассматривала ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета.

Суд, рассматривая заявление об отводе, заслушал прокурора, старшего следователя, защитников и исследовал материалы дела.

Любые обстоятельства, которые бы свидетельствовали о личной заинтересованности следственного судьи в рассмотрении дела, о ее беспристрастность и предоставление преимуществ при реализации принципа состязательности сторон кому-то из участников процесса — отсутствуют.

Решения, которые не устраивают участников процесса, не могут свидетельствовать о предвзятости следственного судьи в рамках данного производства.

В рамках других дел заявителю обеспечена возможность апелляционного обжалования. Относительно нарушений, которые не подлежат процессуальном обжалованию то нормами действующего законодательства предусмотрена процедура защиты прав заявителя, не ограничивается подачей заявления об отводе.