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Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря

Сегодня, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета состоится в 9:00 17 августа, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы.
16 августа суд отказал в удовлетворении заявления прокурора об отводе следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы Малеваной-Когер, которая 14 августа рассматривала ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета.
Суд, рассматривая заявление об отводе, заслушал прокурора, старшего следователя, защитников и исследовал материалы дела.
Любые обстоятельства, которые бы свидетельствовали о личной заинтересованности следственного судьи в рассмотрении дела, о ее беспристрастность и предоставление преимуществ при реализации принципа состязательности сторон кому-то из участников процесса — отсутствуют.
Решения, которые не устраивают участников процесса, не могут свидетельствовать о предвзятости следственного судьи в рамках данного производства.
В рамках других дел заявителю обеспечена возможность апелляционного обжалования. Относительно нарушений, которые не подлежат процессуальном обжалованию то нормами действующего законодательства предусмотрена процедура защиты прав заявителя, не ограничивается подачей заявления об отводе.

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