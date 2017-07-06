Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета состоится в 9:00 17 августа, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы.
16 августа суд отказал в удовлетворении заявления прокурора об отводе следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы Малеваной-Когер, которая 14 августа рассматривала ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета.
Суд, рассматривая заявление об отводе, заслушал прокурора, старшего следователя, защитников и исследовал материалы дела.
Любые обстоятельства, которые бы свидетельствовали о личной заинтересованности следственного судьи в рассмотрении дела, о ее беспристрастность и предоставление преимуществ при реализации принципа состязательности сторон кому-то из участников процесса — отсутствуют.
Решения, которые не устраивают участников процесса, не могут свидетельствовать о предвзятости следственного судьи в рамках данного производства.
В рамках других дел заявителю обеспечена возможность апелляционного обжалования. Относительно нарушений, которые не подлежат процессуальном обжалованию то нормами действующего законодательства предусмотрена процедура защиты прав заявителя, не ограничивается подачей заявления об отводе.
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Сумского областного совета состоится в 9:00 17 августа, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы.