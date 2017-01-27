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Суд да дело: домашний арест в Сумах (видео)

Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Суд да дело: домашний арест в Сумах (видео)

Следственная судья Заречного райсуда г. Сумы Виктория Малеванная-Когер отказала в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу подозреваемого в организации похищения предпринимателя Сергея Белослюдцева и вымогательстве выкупа за его возвращение. Вместо этой меры пресечения судья назначила круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, — сообщает СУМИ UA.
Напомним прокуратура Сумской области подозревает в организации похищения С. Белослюдцева его бывшего бизнес-партнера по ООО «Сумитканина», зятя экс-заместителя Сумского городского головы Николая Денисенко — Юрия Дубенко. Ему также прокуратура инкриминирует вымогательства и получения выкупа в размере $50 тыс. от третьего партнера по ООО «Сумитканина», заместителя директора ООО «Пандеон» Евгения Овсиенко.
Юрий Дубенко своей вины в этих преступлениях в суде не признал. А его адвокат заявил, что дело сфабриковано и якобы Сергея Белослюдцева НЕ похищали, а он, по данным адвоката, уехал в так называемое ДНР.
Родная сестра похищенного Сергея Белослюдцева, которая присутствовала в суде, услышав о таких словах адвоката, расплакалась и назвала это «бредом».
Причины отказа в удовлетворении ходатайства прокуратуры 7-го февраля следственная судья не озвучила. Она зачитала только вводную и результативную часть решения, полный текст которой будет провозглашен 8 февраля. После окончания судебного заседания подозреваемого, который был задержан 5-го февраля в аэропорту «Борисполь» и находился в изоляторе временного содержания, отпустили на свободу.
Подробности в сюжете СУМИ UA.

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