В 2017 году, согласно решению Верховной Рады, в Украине вырастут практически все основные виды социальных выплат и минимальная заработная плата. Вместе с «минималкой» которая, как известно, теперь уже составляет 3,2 тыс. грн, вырос и прожиточный минимум: он сейчас составляет 1,355 тыс. грн для трудоспособных лиц, но к концу года составит 1,762 тыс. грн., — сообщает «Слова и Дела».
Помощь одиноким матерям на детей до 6 лет сейчас составляет 1,355 тыс. грн, в декабре она возрастет до 1,492 тыс. грн. Матерям, воспитывающим детей в возрасте от 6 до 18 лет, на данный момент государство ежемесячно выплачивает 1,689 тыс. грн, а в конце года этот показатель вырастет до 1,86 тыс. грн.
«Социалка» — 2017: основные выплаты (инфографика)
В 2017 году, согласно решению Верховной Рады, в Украине вырастут практически все основные виды социальных выплат и минимальная заработная плата. Вместе с «минималкой» которая, как известно, теперь уже составляет 3,2 тыс. грн, вырос и прожиточный минимум: он сейчас составляет 1,355 тыс. грн для трудоспособных лиц, но к концу года составит 1,762 тыс. грн., — сообщает «Слова и Дела».
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