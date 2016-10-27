«Социалка» — 2017: основные выплаты (инфографика)

В 2017 году, согласно решению Верховной Рады, в Украине вырастут практически все основные виды социальных выплат и минимальная заработная плата. Вместе с «минималкой» которая, как известно, теперь уже составляет 3,2 тыс. грн, вырос и прожиточный минимум: он сейчас составляет 1,355 тыс. грн для трудоспособных лиц, но к концу года составит 1,762 тыс. грн., — сообщает «Слова и Дела».

Помощь одиноким матерям на детей до 6 лет сейчас составляет 1,355 тыс. грн, в декабре она возрастет до 1,492 тыс. грн. Матерям, воспитывающим детей в возрасте от 6 до 18 лет, на данный момент государство ежемесячно выплачивает 1,689 тыс. грн, а в конце года этот показатель вырастет до 1,86 тыс. грн.