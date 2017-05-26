4 августа на ул. Соборной в Ромнах 66-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2105 допустил столкновение со скутером Viper. В результате 36-летняя скутеристка с ушибом правого коленного сустава госпитализирована в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 5 августа с начала года на территории Сумской области произошло 206 ДТП, в которых 32 человека погибли и 270 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 301 ДТП, в которых 40 человек погибли и 370 пострадали).
Снова столкновение на Сумщине
Сегодня, 11:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
4 августа на ул. Соборной в Ромнах 66-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2105 допустил столкновение со скутером Viper. В результате 36-летняя скутеристка с ушибом правого коленного сустава госпитализирована в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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