Снова столкновение на Сумщине

4 августа на ул. Соборной в Ромнах 66-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2105 допустил столкновение со скутером Viper. В результате 36-летняя скутеристка с ушибом правого коленного сустава госпитализирована в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 августа с начала года на территории Сумской области произошло 206 ДТП, в которых 32 человека погибли и 270 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 301 ДТП, в которых 40 человек погибли и 370 пострадали).