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Смертельный ремонт на Сумщине

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Смертельный ремонт на Сумщине

22 мая во время ремонтных работ на элеваторе в Глухове с 3-х метровой высоты упал 65-летний мужчина. Он умер на месте. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 мая на территории Сумской области зафиксированы 28 несчастных случаев, в которых погибли 15 человек (в прошлом году на эту же дату – 46 с 17 погибшими).

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