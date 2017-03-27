22 мая во время ремонтных работ на элеваторе в Глухове с 3-х метровой высоты упал 65-летний мужчина. Он умер на месте. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 мая на территории Сумской области зафиксированы 28 несчастных случаев, в которых погибли 15 человек (в прошлом году на эту же дату – 46 с 17 погибшими).
Смертельный ремонт на Сумщине
Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
22 мая во время ремонтных работ на элеваторе в Глухове с 3-х метровой высоты упал 65-летний мужчина. Он умер на месте. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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