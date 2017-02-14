16 апреля в Тростянце 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-местный житель допустил столкновение с автомобилем МАN под управлением 37-летнего сумчанина. Водитель ВАЗа погиб на месте, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 16 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 64 ДТП, в которых 10 человек погибли и 90 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 126 ДТП, в которых 19 человек погибли и 156 пострадали).
Смертельное столкновение на Сумщине
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
16 апреля в Тростянце 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-местный житель допустил столкновение с автомобилем МАN под управлением 37-летнего сумчанина. Водитель ВАЗа погиб на месте, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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