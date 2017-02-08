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28.03 Вторник

Смертельное ДТП на Сумщине

Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Смертельное ДТП на Сумщине

27 марта в 3:10 в одном из сел Тростянецкого района 58-летний житель Лебедина на скутере Honda Tact не справился с управлением, упал и погиб на месте события. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 27 марта с начала года на территории Сумской области произошло 49 ДТП, в которых 10 человек погибли и 85 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 72 ДТП, в которых 11 человек погибли и 108 пострадали).
роисшествие случилось возле села Артемо-Рястивка Тростянецкого района. Сейчас правоохранителями установлено, что причиной смерти владельца скутера стало не падение с транспортного средства, а алкогольная интоксикация последнего.
Сегодня ночью в полицию поступило сообщение от жителей села Артемо-Рястивка, что вблизи села на дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 58-летний водитель скутера не справился с управлением и упал на дорогу. Правоохранители, которые проводили проверку обстоятельств ДТП, установили и опросили очевидцев происшествия, жителей этого же села. Свидетели рассказали, что проходили по этой дороге по своим делам, и случайно наткнулись на лежащего на земле своего знакомого односельчанина, рядом с которым лежал его скутер. Они подняли мужчину и поинтересовались его самочувствием. Водитель ответил, что чувствует себя хорошо и решил отдохнуть на обочине дороги. Поэтому знакомые односельчане оставили его на некоторое время, а когда вернулись, то увидели мужчину лежащего на обочине без признаков жизни.
Селяне вызвали полицию и карету «скорой», но помощь мужчине уже не понадобилась — он был мертв. Тело погибшего было направлено в морг для установления причины смерти. А по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Уже на утро версия о смерти потерпевшего в результате ДТП от падения со скутера не подтвердилось. По заключению судмедэксперта человек умер от алкогольной интоксикации.
Сейчас следствием принято решение о закрытии данного уголовного производства в связи с отсутствием события преступления, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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