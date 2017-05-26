Смерть в воде: несчастный случай на Сумщине

1 августа в Белополье в пруду утонул 33-летний мужчина, страдающий эпилепсией— сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 августа на территории Сумской области зафиксированы 48 несчастных случая, в которых погибли 33 человека (в прошлом году на эту же дату – 114 с 67 погибшими).