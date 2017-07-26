Смерть в Сумах: жизнь достала

6 сентября в Сумах дома повесился 92-летний пенсионер. В этот же день в областном центре возле аптеки на ул. Кооперативной выявлен труп неизвестного мужчины. Личность устанавливается, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 6 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 204 человека (в прошлом году на эту же дату – 214).

С начала года зарегистрированы 10011 внезапных смертей. «Время перемен» безжалостно.