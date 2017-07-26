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07.09 Четверг

Смерть в Сумах: жизнь достала

Сегодня, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Смерть в Сумах: жизнь достала

6 сентября в Сумах дома повесился 92-летний пенсионер. В этот же день в областном центре возле аптеки на ул. Кооперативной выявлен труп неизвестного мужчины. Личность устанавливается, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 6 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 204 человека (в прошлом году на эту же дату – 214).
С начала года зарегистрированы 10011 внезапных смертей. «Время перемен» безжалостно.

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