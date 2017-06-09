Смерть на дороге: нетипичное ДТП на Сумщине

15 августа в 3:17 в одном из сел Липоводолинского района 41-летний сумчанин за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на 35-летнюю женщину. Почему она улеглась на дороге, еще предстоит выяснить правоохранителям. От полученных травм женщина умерла на месте события.

Водитель вызвал скорую, полицию. Труп отправлен в морг для выяснения причин смерти. Машина направлена на штрафплощадку. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.