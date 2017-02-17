Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.05 Четверг

Скважина в Сумах: вторая за 8 лет

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Скважина в Сумах: вторая за 8 лет

В Сумах пробурили новую скважину на Пришибском водозаборе и вскоре введут в эксплуатацию
Проблема нехватки воды для жителей Химгородка, Пришибского микрорайона, улиц Прокофьева, СКД и прилегающих к ним возникла давно. Около пяти лет специалисты доказывали, что для нормализации ситуации необходимо либо пробурить еще хоть одну скважину на Пришибском водозаборе, либо задействовать воду с Токаревского водозабора.
Работы были начаты в 2015 г. В областном центре на Пришибских водозаборе пробурили новую артезианскую глубоководную скважину. Её глубина составляет 540 м. Специалисты утверждают, что без нее жителям Химика необходимо было бы подавать воду по часам: так все там проблемно. Ввод в эксплуатацию новой скважины позволит улучшить качество водоснабжения жителям Пришиба, Химгородка и ул. Харьковской, которые с 2012 г. испытывают неудобства с водоснабжением из-за слабого давления воды.
«На этой сессии будем принимать в коммунальную собственность. Скважина обошлась в 12 млн грн., работы закончили. В 2009 г. сдали одну, а это вот вторая за восемь лет», — сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ.
Еще в планах строительство двух скважин в с. В. Песчаное и на Лепеховском водозаборе для обеспечения качественным водоснабжением жителей Ковпаковского микрорайона.
Цитата
«Строительство вела харьковская фирма, специализирующаяся на глубоком бурении (ТОВ «УГП-Буд»). Ее специалисты еще в советские времена пробурили в Сумах не одну скважину», — иосиф ТЫСИВСКИЙ, главный инженер КП «Горводоканал»
Фото из архива
Ты помнишь, как все начиналось! Справились за два года, а как именно-скоро оценят потребители
Саша Белая, «Панорама» №17

Напечатать Письмо автору Просмотров 234 Комментариев 0

читайте также
Трудные рейсы в Сумах
Трудные рейсы в Сумах
17.02.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 469 Комментариев 0
«Пороблено» в Сумах (фото) 2 фото
«Пороблено» в Сумах (фото)
17.02.2017, 11:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.02.2017, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 583 Комментариев 0
В Сумах запланирована темная пятница
В Сумах запланирована темная пятница
17.02.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 147 Комментариев 0
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт) 5 фото
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт)
16.02.2017, 11:15 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 16.02.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 864 Комментариев 0
В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью
В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью
16.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 16.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 300 Комментариев 0
Праздничное богослужение в Сумах (фото) 5 фото
Праздничное богослужение в Сумах (фото)
15.02.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 15.02.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 151 Комментариев 0
Весна покажет: 4 троллейбуса для Сум
Весна покажет: 4 троллейбуса для Сум
14.02.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 175 Комментариев 0
В Сумах «поймали» грязнулю (фото) 2 фото
В Сумах «поймали» грязнулю (фото)
14.02.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 884 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 498 Комментариев 0
Опросы

Что для вас 9 Мая?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 97 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 99 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...
Вчера, 22:23
Анна Янчук к материалу
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...
Вчера, 12:42
Анна Янчук к материалу
Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники
Не понимаю этих переносов типа понедельник 8 мая сделаем выходным, но в субботу 13 мая придется его отработать. Какой смысл? ...
Вчера, 12:39
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII