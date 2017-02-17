Скважина в Сумах: вторая за 8 лет

В Сумах пробурили новую скважину на Пришибском водозаборе и вскоре введут в эксплуатацию

Проблема нехватки воды для жителей Химгородка, Пришибского микрорайона, улиц Прокофьева, СКД и прилегающих к ним возникла давно. Около пяти лет специалисты доказывали, что для нормализации ситуации необходимо либо пробурить еще хоть одну скважину на Пришибском водозаборе, либо задействовать воду с Токаревского водозабора.

Работы были начаты в 2015 г. В областном центре на Пришибских водозаборе пробурили новую артезианскую глубоководную скважину. Её глубина составляет 540 м. Специалисты утверждают, что без нее жителям Химика необходимо было бы подавать воду по часам: так все там проблемно. Ввод в эксплуатацию новой скважины позволит улучшить качество водоснабжения жителям Пришиба, Химгородка и ул. Харьковской, которые с 2012 г. испытывают неудобства с водоснабжением из-за слабого давления воды.

«На этой сессии будем принимать в коммунальную собственность. Скважина обошлась в 12 млн грн., работы закончили. В 2009 г. сдали одну, а это вот вторая за восемь лет», — сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ.

Еще в планах строительство двух скважин в с. В. Песчаное и на Лепеховском водозаборе для обеспечения качественным водоснабжением жителей Ковпаковского микрорайона.

Цитата

«Строительство вела харьковская фирма, специализирующаяся на глубоком бурении (ТОВ «УГП-Буд»). Ее специалисты еще в советские времена пробурили в Сумах не одну скважину», — иосиф ТЫСИВСКИЙ, главный инженер КП «Горводоканал»

Фото из архива

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