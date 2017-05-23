Рука дрогнула: суициды на Сумщине

30 июля в Шосткинскую ЦРБ с резаной раной предплечья и геморрагическим шоком госпитализирован 40-летний мужчина. Как выяснили медики, раны он нанес себе сам при попытке суицида, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 30 июля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 165 человек (в прошлом году на эту же дату – 185).