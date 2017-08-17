9 октября в Сумах на территории автокооператива 54-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, отравившись угарным газом в гараже. Он оставил предсмертную записку, текст которой в полиции не разглашают.
7 октября в Шостке дома повесился 58-летний мужчина. 6 октября на приусадебном участке по месту жительства в Краснопольском районе повесилась 78-летняя женщина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 9 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 231 человек (в прошлом году на эту же дату – 238).
Разочаровались в жизни: суициды на Сумщине
Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
9 октября в Сумах на территории автокооператива 54-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, отравившись угарным газом в гараже. Он оставил предсмертную записку, текст которой в полиции не разглашают.
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