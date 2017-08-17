Разочаровались в жизни: суициды на Сумщине

9 октября в Сумах на территории автокооператива 54-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, отравившись угарным газом в гараже. Он оставил предсмертную записку, текст которой в полиции не разглашают.

7 октября в Шостке дома повесился 58-летний мужчина. 6 октября на приусадебном участке по месту жительства в Краснопольском районе повесилась 78-летняя женщина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 9 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 231 человек (в прошлом году на эту же дату – 238).