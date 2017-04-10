7 июня в хозпостройке по месту жительства в Нижней Сыроватке повесился 33-летний местный житель. Ранее он неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством. 6 июня в Роменском районе по месту жительства повесился 68-летний мужчина, днем ранее в Белополье — 43-летний мужчина. 4 июня в хозпостройках по месту жительства в Кролевецком районе повесился 36-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял алкоголем, вел бродячий образ жизни и неоднократно угрожал повеситься, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 7 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 118 человек (в прошлом году на эту же дату – 129).
Под Сумами повесился мужчина
Сегодня, 09:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
7 июня в хозпостройке по месту жительства в Нижней Сыроватке повесился 33-летний местный житель. Ранее он неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством. 6 июня в Роменском районе по месту жительства повесился 68-летний мужчина, днем ранее в Белополье — 43-летний мужчина. 4 июня в хозпостройках по месту жительства в Кролевецком районе повесился 36-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял алкоголем, вел бродячий образ жизни и неоднократно угрожал повеситься, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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