Под Сумами повесился мужчина

7 июня в хозпостройке по месту жительства в Нижней Сыроватке повесился 33-летний местный житель. Ранее он неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством. 6 июня в Роменском районе по месту жительства повесился 68-летний мужчина, днем ранее в Белополье — 43-летний мужчина. 4 июня в хозпостройках по месту жительства в Кролевецком районе повесился 36-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял алкоголем, вел бродячий образ жизни и неоднократно угрожал повеситься, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 7 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 118 человек (в прошлом году на эту же дату – 129).