В с. Степановка Сумского района 27 апреля на дереве на берегу реки повесился 61-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 27 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 95 человек (в прошлом году на эту же дату – 93).
Под Сумами повесился мужчина
В с. Степановка Сумского района 27 апреля на дереве на берегу реки повесился 61-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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