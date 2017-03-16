Под Сумами повесился мужчина

В с. Степановка Сумского района 27 апреля на дереве на берегу реки повесился 61-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 27 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 95 человек (в прошлом году на эту же дату – 93).