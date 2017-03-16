Панорама / сумы / новости / события / комментарии
28.04 Пятница

Под Сумами повесился мужчина

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Под Сумами повесился мужчина

В с. Степановка Сумского района 27 апреля на дереве на берегу реки повесился 61-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 27 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 95 человек (в прошлом году на эту же дату – 93).

Напечатать Письмо автору Просмотров 130 Комментариев 0

читайте также
Дело вице-мэра Сум отложили
Дело вице-мэра Сум отложили
16.03.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 16.03.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 211 Комментариев 0
Потеря ключей и вскрытие терминалов в Сумах 2 фото
Потеря ключей и вскрытие терминалов в Сумах
15.03.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 428 Комментариев 0
В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ
В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ
30.01.2017, 09:39 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.01.2017, 09:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 234 Комментариев 0
Отключения в Сумах: кого и когда
Отключения в Сумах: кого и когда
30.01.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 94 Комментариев 0
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
27.01.2017, 17:25 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 203 Комментариев 0
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт) 9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 339 Комментариев 1
В Сумах обесточат «царское село»
В Сумах обесточат «царское село»
27.01.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 82 Комментариев 0
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
26.01.2017, 21:15 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 21:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 152 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 491 Комментариев 0
Опросы

Как лучше провести майские праздничные выходные?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
Вчера, 16:40
admin adminych admin adminych Вчера, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
Вчера, 13:37
admin adminych admin adminych Вчера, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 81 Комментариев 0
последние комментарии
KrolikSenya к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Я не знаю, на отзывнике конечно отзывы кошмар. Я промокоду под 0% брал кредит 2000 гривен на 15 дней. реально ...
25.04.2017, 01:56
Анна Янчук к материалу
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)
Хорошо, хоть из-за человеческой тупости другие люди не пострадали.
21.04.2017, 17:32
Анна Янчук к материалу
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства - сейчас как раз 3-ю очередь начинают ...
21.04.2017, 17:29
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII