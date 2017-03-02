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Первый в Европе центр терапии марихуаной откроют на Сумщине

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Первый в Европе центр терапии марихуаной откроют на Сумщине

В Глухове Сумской области будет открыт центр терапии медицинской марихуаной для людей, страдающих от рака и последствий химиотерапии. Об этом заявил мэр и Мишель Терещенко в Facebook. Медицинский центр может появиться в течение трех месяцев с поступлением нового урожая конопли, — сообщают Факты
Отмечается, что каннабиноиды, содержащиеся в конопле, могу помочь в лечении рака, различных форм склероз, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Ссылаясь на медицинские исследования, Терещенко отметил, что каннабиноиды эффективны при лечении раков мозга, молочных желез, легких, простаты, крови, полости рта, печени и поджелудочной железы.
- Это будет больше похоже на салон красоты, чем на больницу, и люди смогли бы не только вылечиться, но и отдохнуть или привести себя в отличную форму, — сказал он.

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