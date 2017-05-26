Опасная вода: две смерти на Сумщине

4 августа в одном из сел Кролевецкого района на водоеме во время купания утонул 5-летний мужчина. На теле следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти. 5 августа во время купания в речке в с. Могрица Сумского района утонул 43-летний мужчина.

5 августа в путивльскую ЦРБ с диагнозом ушиб спинного мозга госпитализирован 37-летний мужчина. Как выяснили медики, травму он получил на речке во время прыжка в воду.

В этот же день в Путивльскую ЦРБ с диагнозом асфиксия вследствие утопления в состоянии алкогольного опьянения доставлен 46-летний мужчина, который во время купания в пруду в состоянии алкогольного опьянения потерял сознание, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 августа на территории Сумской области зафиксированы 50 несчастных случая, в которых погибли 35 человек (в прошлом году на эту же дату – 117 с 70 погибшими).