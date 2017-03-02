18 марта в реанимацию Ахтырской больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени госпитализирован 59-летний житель Ахтырского района. Телесные повреждения он получил во время заготовки дров в лесном массиве около села. На него упала ветка дерева.
17 марта в реанимацию Конотопской ЦРБ доставлен 79-летний пенсионер с диагнозом термический ожег огнем нижних конечностей. Травмы получил при уборке мусора на участке, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Опасная уборка: на Сумщине веткой прибило мужчину
Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
18 марта в реанимацию Ахтырской больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени госпитализирован 59-летний житель Ахтырского района. Телесные повреждения он получил во время заготовки дров в лесном массиве около села. На него упала ветка дерева.
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