Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.03 Вторник

Опасная уборка: на Сумщине веткой прибило мужчину

Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Опасная уборка: на Сумщине веткой прибило мужчину

18 марта в реанимацию Ахтырской больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени госпитализирован 59-летний житель Ахтырского района. Телесные повреждения он получил во время заготовки дров в лесном массиве около села. На него упала ветка дерева.
17 марта в реанимацию Конотопской ЦРБ доставлен 79-летний пенсионер с диагнозом термический ожег огнем нижних конечностей. Травмы получил при уборке мусора на участке, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 310 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине сбили велосипедиста
На Сумщине сбили велосипедиста
02.03.2017, 10:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.03.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0
На Сумщине кто вешается, а кто и вены режет
На Сумщине кто вешается, а кто и вены режет
14.02.2017, 10:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.02.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 259 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото) 2 фото
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото)
30.01.2017, 16:09 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 16:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 152 Комментариев 0
Уже 20: суициды на Сумщине
Уже 20: суициды на Сумщине
30.01.2017, 15:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.01.2017, 15:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 265 Комментариев 1
Неудачное падение на Сумщине
Неудачное падение на Сумщине
17.01.2017, 09:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.01.2017, 09:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 353 Комментариев 0
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
16.01.2017, 16:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 239 Комментариев 0
На Сумщине мужчина угодил под колеса легковушки
На Сумщине мужчина угодил под колеса легковушки
13.12.2016, 13:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.12.2016, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 166 Комментариев 0
На Сумщине повесился мужчина
На Сумщине повесился мужчина
13.12.2016, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.12.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 241 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 421 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к тому, что с 20 марта машрутки не будут останавливаться на «остановках по требованию»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерьер в стиле поп-арт
15.03.2017, 16:19
admin admin 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
14.03.2017, 11:39
admin admin 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
14.03.2017, 10:56
admin admin 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
13.03.2017, 16:36
admin admin 13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Что нужно учитывать при выборе светодиодной ленты
10.03.2017, 18:57
admin admin 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Полумеры для дороги: как поступают в Сумах (фотофакт)
Очередная покупка по завышенной цене от коммунальной Сумской детской клиники Св.Зинаиды - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-24-000233-b
Сегодня, 11:12
chupaka к материалу
В Сумах через рынок пойдут еще два маршрута
Как в маленьком городе создать транспортный коллапс? Пустить все маршрутки через одну точку! гениальное решение!
Сегодня, 11:05
chupaka к материалу
Решение СНБО о блокаде (инфографика)
Украина ежемесячно тратит на обеспечение жизнедеятельности территорий, подконтрольных террористам ДНР и ЛНР, около 200 миллионов долларов. http://podrobnosti.ua/1007859-ukraina-tratit-na-okkupirovannyj-donbass-200-mln-v-mesjats.html А поступающих оттуда налогов, о ...
Вчера, 15:17
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII