Опасная уборка: на Сумщине веткой прибило мужчину

18 марта в реанимацию Ахтырской больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени госпитализирован 59-летний житель Ахтырского района. Телесные повреждения он получил во время заготовки дров в лесном массиве около села. На него упала ветка дерева.

17 марта в реанимацию Конотопской ЦРБ доставлен 79-летний пенсионер с диагнозом термический ожег огнем нижних конечностей. Травмы получил при уборке мусора на участке, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.