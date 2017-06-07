Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.06 Четверг

Новый советник главы Сумской ОГА нацелен на производство

Сегодня, 11:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Новый советник главы Сумской ОГА нацелен на производство

Советник Игоря Коломойского в бытность губернатора теперь будет помогать главе Сумской облгосадминистрации Николаю КЛОЧКО привлекать инвестиции. Борис ТРЕЙГЕРМАН стал советником Николая Клочко с 30 мая. «Человек, который имеет опыт работы в госструктурах, в том числе на должности советника председателя Днепропетровской ОГА», — представил его губернатор журналистам 14 июня.
Борис Трейгерман заявил, что на Сумщине находится неделю, знакомится с регионом, встречается с людьми. Считает, что «главное — это производство. Не купи-продай, а производство, что позволяет создать рабочие места».
По его словам, сегодня приоритет — поиск инвесторов и привлечение их к самым интересным проектам в области.
«Собрать до кучи. Понять, что интересно. Завернуть в красивую обертку. Иностранцы говорят: вы научитесь продавать сначала. Преподнесите то, что у вас есть так, чтобы мы захотели сюда зайти. Сумщину надо показать со всех сторон. Что это красивый край, прекрасные люди. Есть свои нюансы — разбитые дороги, но значит и это — инвестиционные проекты. Дороги тоже надо делать. Заводы стоят — надо перепрофилировать», — считает советник губернатора.
Вчера он присутствовал на встрече с инвесторами из Китая, а сегодня уже отправился в Азербайджан.

Напечатать Письмо автору Просмотров 279 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото) 7 фото
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)
07.06.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.06.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 159 Комментариев 0
Как на Сумщине «отличились» медики
Как на Сумщине «отличились» медики
17.05.2017, 11:15 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 296 Комментариев 0
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео) 2 фото
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео)
17.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 441 Комментариев 0
Кадры Сумщины: Тимошенко получил назначение
Кадры Сумщины: Тимошенко получил назначение
10.04.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 10.04.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 303 Комментариев 0
На Сумщине предлагают издать книги о выдающихся земляках 3 фото
На Сумщине предлагают издать книги о выдающихся земляках
07.04.2017, 16:33 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 16:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 67 Комментариев 0
В Сумах ответят за самоуправство (фото) 4 фото
В Сумах ответят за самоуправство (фото)
07.04.2017, 11:20 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 296 Комментариев 0
В Сумах решительно поддержали СНБО
В Сумах решительно поддержали СНБО
16.03.2017, 16:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.03.2017, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 2
На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты
На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты
10.03.2017, 15:14 Новость
Панорама Панорама 10.03.2017, 15:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 114 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 837 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Особенности раций Моторола
Вчера, 20:24
admin adminych admin adminych Вчера, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Кемер — драгоценный камень Турецкой Ривьеры
Вчера, 16:49
admin adminych admin adminych Вчера, 16:49 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
13.06.2017, 11:46
admin adminych admin adminych 13.06.2017, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 129 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII