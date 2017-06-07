Новый советник главы Сумской ОГА нацелен на производство

Советник Игоря Коломойского в бытность губернатора теперь будет помогать главе Сумской облгосадминистрации Николаю КЛОЧКО привлекать инвестиции. Борис ТРЕЙГЕРМАН стал советником Николая Клочко с 30 мая. «Человек, который имеет опыт работы в госструктурах, в том числе на должности советника председателя Днепропетровской ОГА», — представил его губернатор журналистам 14 июня.

Борис Трейгерман заявил, что на Сумщине находится неделю, знакомится с регионом, встречается с людьми. Считает, что «главное — это производство. Не купи-продай, а производство, что позволяет создать рабочие места».

По его словам, сегодня приоритет — поиск инвесторов и привлечение их к самым интересным проектам в области.

«Собрать до кучи. Понять, что интересно. Завернуть в красивую обертку. Иностранцы говорят: вы научитесь продавать сначала. Преподнесите то, что у вас есть так, чтобы мы захотели сюда зайти. Сумщину надо показать со всех сторон. Что это красивый край, прекрасные люди. Есть свои нюансы — разбитые дороги, но значит и это — инвестиционные проекты. Дороги тоже надо делать. Заводы стоят — надо перепрофилировать», — считает советник губернатора.

Вчера он присутствовал на встрече с инвесторами из Китая, а сегодня уже отправился в Азербайджан.