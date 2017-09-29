4 октября в 23:20 на перекрестке ул. Набережная р. Стрелки-Засумской 27-летний водитель запорожца наехал на пешехода. В результате 32-летняя женщина с закрытым переломом левой голени и предположительно закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в первую горбольницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Ночное ДТП возле рынка в Сумах
Сегодня, 11:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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