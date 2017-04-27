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04.07 Вторник

Ночное ДТП на Сумщине

Вчера, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Ночное ДТП на Сумщине

2 июля в 2:30 в Белополье 21-летняя девушка за рулем Черри Амулет не справилась с управлением, съехала на обочину и въехала в забор. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной правой руки и грудной клетки госпитализировали в ортопедию Белопольской больницы. Досталось и 25-летней пассажирке, ее с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в то же медучреждение. Машина отправлена на штрафплощадку. Начато уголовное производство по факту нарушений правил дорожного движения, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 июля с начала года на территории Сумской области произошло 170 ДТП, в которых 30 человек погибли и 224 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 241 ДТП, в которых 31 человек погиб и 303 пострадали).

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