В жизни иногда случается то, что невозможно предвидеть. 1 апреля в полиции зафиксированы любопытные случаи. Из дома в хирургию Конотопской ЦРБ доставлен 75-летний конотопчанин с ожогом левой руки. Как выяснилось, травму он получил, распиливая шлифовальной машинкой холодильник.
В этот же день в Сумах в ортопедию ЦГБ с ул. Прокофьева доставлен 56-летний мужчина с закрытым переломом левой голени. Травму он получил по собственной неосторожности: ему на ногу упал мотоцикл, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Нешуточные происшествия на Сумщине
В жизни иногда случается то, что невозможно предвидеть. 1 апреля в полиции зафиксированы любопытные случаи. Из дома в хирургию Конотопской ЦРБ доставлен 75-летний конотопчанин с ожогом левой руки. Как выяснилось, травму он получил, распиливая шлифовальной машинкой холодильник.
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