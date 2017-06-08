Непреодолимое препятствие на Сумщине

13 августа в Лебедине 50-летний местный житель за рулем мопеда Mustang врезался в электроопору. В результате столкновения травмированы мопедист и 51-летняя пассажирка мопеда. У них – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы. Пострадавшие госпитализированы в Лебединскую ЦРБ.

Водитель предположительно был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 13 августа с начала года на территории Сумской области произошло 218 ДТП, в которых 37 человек погибли и 282 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 310 ДТП, в которых 41 человек погиб и 378 пострадали).