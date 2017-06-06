Не от хорошей жизни: самоубийство пенсионеров на Сумщине

10 августа в Лебедине закончил жизнь самоубийством путем повешения 87-летний мужчина. Тело направлено в морг для установления причин смерти. В тот же день в одной из сел Липоводолинского района дома повесилась 86-летняя женщина, которая неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 10 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 176 человек (в прошлом году на эту же дату – 192).

Также в четверг в реанимационное отделение Тростянецкой ЦРБ с диагнозом нарушение поведения и психики, суицидальная попытка госпитализирован 52-летний мужчина.