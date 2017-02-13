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Не хотим переплачивать: пикет у «Сумыгаз» (фото)

Сегодня, 12:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Сегодня около 11 утра на ул. Огарева возле офиса «Сумыгаз» появилась палатка и собралось около 100 горожан. Люди требовали установки индивидуальных счетчиков на газ и перерасчет за ранее выставленные граничные начисления. Некоторым из них приходят непомерные суммы в платежках, хотя, по их словам, в аналогичных ситуациях их знакомые платят немного. В резолюции пикета люди потребовали прекратить установку домовых приборов учета газа без согласия собственников квартир; прекратить применение граничных норм потребления газа для потребителей, отказавшихся от установки общедомовых счетчиков и обратившихся с просьбой установки индивидуальных приборов учета; выполнить требования НКРЭКП (о наличие нарушений в части составления актов одновременно на всех потребителей, газовикам рекомендовано привести свои действия в соответствие с законодательством); сделать перерасчет оплаты за газ потребителям, к которым применены граничные объемы потребления; обеспечить потребителей индивидуальными приборами учета газа.
Определили срок выполнения требований – 10 дней. Люди прямо здесь же поставили подписи под этими требованиями.
Ответ доверили получить председателя облорганизации партии «УКРОП» Владиславу ЛУГОВОМУ. Как отмечалось, в случае невыполнения оставляют за собой право перейти к более радикальным действиям, но в приделах законодательства.

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