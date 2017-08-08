26 сентября в реанимацию Сумской областной больницы доставлена 63-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее катотравму, политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылка, ушиб мозга, мозговую кому, ушиб поясничного и грудного отдела позвоночника, травматический шок и предположительно – перелом костей таза. Как выяснилось, травмы она получила по собственной неосторожности во время падения в подвальное помещение, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине женщина упала в погреб
Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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