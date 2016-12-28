На Сумщине женщина угодила под колеса легковушки

6 февраля на территории села Хухра Ахтырского района 20-летний водитель автомобиля Опель совершил наезд на 65-летнюю жительницу райцентра, которая переходила дорогу в неустановленном месте. С травмами спины и левой голени пострадавшая госпитализирована в хирургию Ахтырской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 6 февраля с начала года на территории Сумской области произошло 19 ДТП, в которых 5 человек погибли и 31 пострадал (в прошлом году за аналогичный период – 36 ДТП, в которых 6 человек погибли и 48 пострадали).