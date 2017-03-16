На Сумщине «закрыли» боевика

3 апреля следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы рассмотрено и удовлетворено ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 33-летнему гражданину Украины, который в августе 2014 прибыл в г. Донецк и сознательно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации, так называемой «Донецкой народной республики».

Установлено, что поддерживая сепаратистские идеи, лицо принимало активное участие в боевых операциях в составе террористической группировки «Кальмиус» на сопротивление Вооруженным силам Украины.

На основании достаточных и обоснованных доказательств лице сообщено о подозрении в совершении умышленного особо тяжкого преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Его задержали утром 1 апреля в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда.

Справка: за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.