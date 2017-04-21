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На Сумщине за день повесились трое

Сегодня, 09:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине за день повесились трое

22 июня во дворе домохозяйства в Сумском районе повесился 74-летний онкобольной мужчина. В Шосткинском районе — дома 58-летняя женщина, страдающая психическим расстройством. В этот же день в сарае в Ямпольском районе повесился 39-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и неоднократно высказывал суицидальные намерения,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 136 человека (в прошлом году на эту же дату – 146).

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