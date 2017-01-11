На Сумщине взяли под присмотр лекарственные препараты

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Сумской области инициировала создание постоянно действующей рабочей группы по отслеживанию путей распространения фальсифицированных лекарственных средств, субстанций, ввозимых на территорию Украины, движения использованного и списанного технологического оборудования, которое может быть использовано для производства фальсифицированных лекарственных средств.

В среду 11 января состоялось первое заседание рабочей группы. Во время заседания обсудили план мероприятий по предотвращению ввоза и противодействия распространению и производству на территории Сумской области фальсифицированных лекарственных средств.

Служба предоставила информацию о фальсифицированные лекарственные средства запрещены в Украине согласно Распоряжений Гослекслужбы Украины в 2016 году.

Обсужден вопрос о проведении внеплановых проверок с привлечением специалистов Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Сумской области с целью выявления фальсифицированных лекарственных средств у субъектов хозяйствования, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами на территории Сумской области в рамках действующего законодательства, — сообщает государственная служба по лекарственным средствам и контроля за наркотиками в Сумской области