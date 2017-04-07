До 5 июня экс-замначальника Шосткинского райотдела полиции будет находиться под домашним арестом с запретом покидать жилье с 20:00 до 8:00 ежедневно и носить электронное средство контроля. Мера пресечения полицейскому, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, избрана 10 апреля следственным судьей. По данным пресс-службы Заречного районного суда, постановление об избрании меры пресечения может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней. Напомним, подозреваемый, будучи должностным лицом, 16 января во время беседы с гражданином П., потребовал передать неправомерную выгоду в сумме 7000 гривен, а в дальнейшем платить ежемесячно такую же сумму за не создание препятствий в осуществлении им деятельности по приобретению металлолома. 18 января и 21 марта он получал от П. денежные средства в сумме по 7000 грн.и был задержан с поличным.
24 марта на совещании глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко заявил, что по результатам назначенного служебного расследования и выявленным фактам нарушений служебной дисциплины, он отдал приказ об увольнении из рядов полиции руководителя Шосткинского отдела и его заместителя. Исполнять обязанности начальника Шосткинского отдела полиции отныне будет подполковник полиции Валерий Строкач, который до этого назначения занимал должность заместителя уголовного розыска ГУНП области.
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
До 5 июня экс-замначальника Шосткинского райотдела полиции будет находиться под домашним арестом с запретом покидать жилье с 20:00 до 8:00 ежедневно и носить электронное средство контроля. Мера пресечения полицейскому, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, избрана 10 апреля следственным судьей. По данным пресс-службы Заречного районного суда, постановление об избрании меры пресечения может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней. Напомним, подозреваемый, будучи должностным лицом, 16 января во время беседы с гражданином П., потребовал передать неправомерную выгоду в сумме 7000 гривен, а в дальнейшем платить ежемесячно такую же сумму за не создание препятствий в осуществлении им деятельности по приобретению металлолома. 18 января и 21 марта он получал от П. денежные средства в сумме по 7000 грн.и был задержан с поличным.