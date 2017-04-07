На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа

До 5 июня экс-замначальника Шосткинского райотдела полиции будет находиться под домашним арестом с запретом покидать жилье с 20:00 до 8:00 ежедневно и носить электронное средство контроля. Мера пресечения полицейскому, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, избрана 10 апреля следственным судьей. По данным пресс-службы Заречного районного суда, постановление об избрании меры пресечения может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней. Напомним, подозреваемый, будучи должностным лицом, 16 января во время беседы с гражданином П., потребовал передать неправомерную выгоду в сумме 7000 гривен, а в дальнейшем платить ежемесячно такую же сумму за не создание препятствий в осуществлении им деятельности по приобретению металлолома. 18 января и 21 марта он получал от П. денежные средства в сумме по 7000 грн.и был задержан с поличным.

24 марта на совещании глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко заявил, что по результатам назначенного служебного расследования и выявленным фактам нарушений служебной дисциплины, он отдал приказ об увольнении из рядов полиции руководителя Шосткинского отдела и его заместителя. Исполнять обязанности начальника Шосткинского отдела полиции отныне будет подполковник полиции Валерий Строкач, который до этого назначения занимал должность заместителя уголовного розыска ГУНП области.