На Сумщине висельник оставил записку родителям

10 марта в одном из сел Сумского района дома в гараже повесился 43-летний мужчина, при жизни злоупотреблявший спиртным. При осмотре в кармане штанов обнаружена предсмертная записка, в которой он просит прощения у родителей, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 12 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 48 человек (в прошлом году на эту же дату – 49).