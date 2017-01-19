10 марта в одном из сел Сумского района дома в гараже повесился 43-летний мужчина, при жизни злоупотреблявший спиртным. При осмотре в кармане штанов обнаружена предсмертная записка, в которой он просит прощения у родителей, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 12 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 48 человек (в прошлом году на эту же дату – 49).
На Сумщине висельник оставил записку родителям
Вчера, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
10 марта в одном из сел Сумского района дома в гараже повесился 43-летний мужчина, при жизни злоупотреблявший спиртным. При осмотре в кармане штанов обнаружена предсмертная записка, в которой он просит прощения у родителей, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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