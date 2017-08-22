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На Сумщине уже 210 суицидников

Сегодня, 10:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине уже 210 суицидников

13 сентября в Конотопе в сарае домовладения повесилась 29-летняя женщина, в этот же день дома в Белопольском районе – 40-летний мужчина. 11 сентября возле дома по месту жительства в Краснополье повесился 47-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 13 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 210 человек (в прошлом году на эту же дату – 220).

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