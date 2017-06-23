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На Сумщине утонули двое

Сегодня, 10:53 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине утонули двое

13 августа в селе Некрасово Глуховского района утонул 21-летний парень. 11 августа во время купания возле с. Камень Кролевецкого района — 39-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 13 августа на территории Сумской области зафиксированы 53 несчастных случая, в которых погибли 38 человек (в прошлом году на эту же дату – 124 с 75 погибшими).

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