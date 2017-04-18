На Сумщине утонул мужчина

13 июня в Семеновском пруду в с. Голубовка Лебединского района утонул 65-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 14 июня на территории Сумской области зафиксированы 37 несчастных случая, в которых погибли 23 человека (в прошлом году на эту же дату – 59 с 26 погибшими).