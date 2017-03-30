В Конотопской больнице 24 мая умер 49-летний мужчина, которого доставили в больницу 7 мая. По собственной неосторожности он выпал из окна второго этажа. В результате падения получил травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей таза и переломом ребра слева был доставлен в больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине умер мужчина, выпавший из окна
Сегодня, 12:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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