На Сумщине умер мужчина, выпавший из окна

В Конотопской больнице 24 мая умер 49-летний мужчина, которого доставили в больницу 7 мая. По собственной неосторожности он выпал из окна второго этажа. В результате падения получил травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей таза и переломом ребра слева был доставлен в больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.