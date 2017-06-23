На Сумщине травмированы строители

6 сентября в Кролевце на стройке элеватора на ул. Транспортной упал и разбился рабочий – 36-летний житель Полтавской области. Его с переломом шейного отдела позвоночника, предположительно переломом костей таза, ушибом левого плеча, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и политравмой госпитализировали в Кролевецкую ЦРБ.

В больницу Тростянца с катотравмой, ушибом костей таза и левого бедра госпитализирован 26-летний местный житель, который во время ремонтных работ в селе Боромля сорвался с крыши, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.