На Сумщине столкнулись легковушка и мопед

22 апреля в 17:00 на перекрестке улиц Ивана Франко и Леси Украинки в Кролевце произошло ДТП. 60-летний водитель за рулем ВАЗ 21063 не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мопедом Хонда. В результате ДТП пострадал 31-летний водитель мопеда и его ровестница-пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в травматологию местной РБ: водитель – с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом плеча; пассажирка – с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом верхней челюсти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.