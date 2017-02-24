22 апреля в 17:00 на перекрестке улиц Ивана Франко и Леси Украинки в Кролевце произошло ДТП. 60-летний водитель за рулем ВАЗ 21063 не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мопедом Хонда. В результате ДТП пострадал 31-летний водитель мопеда и его ровестница-пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в травматологию местной РБ: водитель – с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом плеча; пассажирка – с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом верхней челюсти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине столкнулись легковушка и мопед
Вчера, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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