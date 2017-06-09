На Сумщине стена убила мужчину

15 августа в 6:00 в одном из сел Великописаревского района во время разборки стены погиб 27-летний мужчина. На него упала стена и он умер на месте события. — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напомним, это уже не первый случай в этом районе. 28 марта при разборке нежилого дома стена упала на 5-летнего ребенка. От полученных травм девочка сразу погибла.

По данным полиции, по состоянию на 15 августа на территории Сумской области зафиксированы 55 несчастных случая, в которых погибли 40 человек (в прошлом году на эту же дату – 126 с 77 погибшими).