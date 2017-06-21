4 сентября около с. Свердлово в С.Будском районе 68-летний водитель автомобиля Нива не справился с управлением, машина перевернулась. Водитель погиб, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 4 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 253 ДТП, в которых 47 человек погибли и 323 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 328 ДТП, в которых 45 человек погибли и 404 пострадали).
На Сумщине снова смерть на дороге
Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
4 сентября около с. Свердлово в С.Будском районе 68-летний водитель автомобиля Нива не справился с управлением, машина перевернулась. Водитель погиб, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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