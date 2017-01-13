9 февраля в 22:40 в одном из сел Ахтырского района во дворе домовладения, принадлежащего 44-летнему мужчине, — произошло возгорание автомобиля Газель. Машина сгорела полностью. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
В этот же день в одном из сел Роменского района произошло возгорание в моторном отделе автомобиля Газель, под управлением 35-летнего мужчины. В результате огнем повреждена кабина автомобиля. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине снова горели авто
Сегодня, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
9 февраля в 22:40 в одном из сел Ахтырского района во дворе домовладения, принадлежащего 44-летнему мужчине, — произошло возгорание автомобиля Газель. Машина сгорела полностью. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
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