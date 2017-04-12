На Сумщине снова ДТП с летальным исходом

8 июня в 7:30 на автомобильной дороге Сумы-Путивль-Глухов около с. Сахаровка 22 летняя жительница Путивля, двигаясь на автомобиле Nissan Almera, не выбрала безопасную скорость движения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой DAF под управлением 49-летнего жителя другой области. Девушка –водитель погибла на месте события, автомобили помещены на штрафплощадку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 8 июня с начала года на территории Сумской области произошло 128 ДТП, в которых 24 человек погибли и 165 пострадал (в прошлом году за аналогичный период – 221 ДТП, в которых 29 человек погибли и 279 пострадали).