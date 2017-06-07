На Сумщине смертельное столкновение с электроопорой

13 августа в с. Баничи Глуховского района 24-летний парень за рулем мотоцикла Suzuki допустил столкновение с электроопорой и в результате полученных травм умер на месте события. Начато уголовное производство. Проводится проверка обстоятельств произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 13 августа с начала года на территории Сумской области произошло 218 ДТП, в которых 37 человек погибли и 282 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 310 ДТП, в которых 41 человек погиб и 378 пострадали).