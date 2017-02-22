На Сумщине скончалась жертва разбоя

20 апреля в хирургии Ямпольской больницы, не приходя в сознание, умерла 64-летняя женщина-предприниматель, ставшая жертвой разбоя 29 марта.

Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, владелицу местного продуктового магазина с многочисленными травмами головы обнаружили в кустах, неподалеку от дороги.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в совершении разбойного нападения: 31-летнего жителя с. Привокзальное Ямпольского района, который вместе со своим приятелем жестоко избил женщину, польстившись на ее деньги и личные вещи. При нем обнаружили часть вещей потерпевшей.

«Мужчина имеет несколько судимостей за имущественные преступления. В содеянном сознался. Вместе с сообщником они вычислили, которой тропой женщина возвращается домой, и устроили засаду в безлюдном месте. Сначала оглушили ее по голове палкой и кирпичом, а когда поняли, что и их узнала, начали бить по голове, пока пострадавшая не потеряла сознание. После чего забрали ее сумку и пошли за село делить «добычу». В сумке была дневная выручка магазина — а это 7000 гривен и карточки для пополнения счета мобильной связи», — комментировали в полиции.

Как установили правоохранители, в дальнейшем часть денег злоумышленники потратили в Ямпольском кафе, куда приехали после совершенного преступления.