На Сумщине сбили велосипедистку

28 марта на ул. Сумской в Лебедине 62-летний местный житель за рулем Hyundai не справился с управлением и допустил наезд на пенсионерку, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП 69-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правой части грудной клетки и ссадины на правой голени. Пострадавшую госпитализировали в хирургию Лебединской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.