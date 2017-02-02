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29.03 Среда

На Сумщине сбили велосипедистку

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине сбили велосипедистку

28 марта на ул. Сумской в Лебедине 62-летний местный житель за рулем Hyundai не справился с управлением и допустил наезд на пенсионерку, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП 69-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правой части грудной клетки и ссадины на правой голени. Пострадавшую госпитализировали в хирургию Лебединской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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