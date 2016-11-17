На Сумщине повесился парень

22 декабря в пгт Свеса Ямпольского района возле дровника по месту жительства повесился 22-летний парень. Он лечился от психического расстройства и злоупотреблял спиртным. В этот же день в Краснопольскую больницу доставлен 68-летний онкобольной лежачий мужчина, который порезал себе вены, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 22 декабря на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 290 человек (в прошлом году на эту же дату – 320).