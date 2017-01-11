На Сумщине посадка на поезд закончилась больницей

25 февраля в Тростянецкую больницу с диагнозом закрытый перелом со смещением правой щиколотки госпитализирована 52-летняя женщина. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, медики установили, что 25 февраля около 4:30 женщина прибыла на рабочее место на станцию Басы, хотела сесть в вагон поезда, не удержалась и упала.