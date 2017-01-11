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На Сумщине посадка на поезд закончилась больницей

Вчера, 11:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине посадка на поезд закончилась больницей

25 февраля в Тростянецкую больницу с диагнозом закрытый перелом со смещением правой щиколотки госпитализирована 52-летняя женщина. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, медики установили, что 25 февраля около 4:30 женщина прибыла на рабочее место на станцию Басы, хотела сесть в вагон поезда, не удержалась и упала.

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